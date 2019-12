Algumas das taxas moderadoras dos cuidados de saúde primários vão deixar de ser cobradas em 2020, não se sabendo ainda a data exata nem quais as consultas que vão ser abrangidas. Como avança o Público , a isenção vai estender-se a todas as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde até ao final da legislatura. O faseamento será feito por tipologia de ato clínico - consulta, meios de diagnóstico, tratamentos.