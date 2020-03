Subiu para 448 o número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus. Há 323 pessoas a aguardar o resultado e 17 em estado grave. O novo balanço da DGS não traz no entanto o infetado na Madeira que foi confirmado esta manhã. Foram detetados 117 casos, o maior número de confirmações até ao momento, em Portugal.Há 180 infetados na Região de Lisboa e Vale do Tejo e 196 no Norte, que volta a registar o maior número de casos. A região Norte pode ter registado mais casos já que foi montado um novo centro de rastreio.Até ao momento registou-se uma morte em Portugal, de um homem de 80 anos, que perdeu a vida esta segunda-feira.Voltou a subir o número de cadeias de transmissão sendo já 18 as identificadas pelas autoridades de saúde portuguesas.

Esta segunda-feira, foi anunciada a primeira morte em Portugal, um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus excedeu os 7 mil em todo o mundo, após o anúncio pela Itália de 349 novos óbitos. Segundo a AFP, existem 175.530 casos de contaminação identificados em 145 países e territórios, desde o princípio da pandemia, em dezembro passado.



Há, neste momento, 206 casos de pessoas internadas, sendo que 242 pessoas estão em isolamento em casa, segundo o boletim epidemiológico do DGS. Há um total de 17 pessoas com mais de 80 anos infetadas, sendo que há ainda 35 com idades entre os 70 e os 79 anos.



Estão a ser monitorizadas pelas autoridades 6.852 pessoas, havendo ainda 323 pessoas à espera de receber resultados laboratoriais. Até ao momento, dos 4.030 casos suspeitos, 3.259 testaram negativo.