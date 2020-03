Coronavírus: site atualiza número de pessoas que já estão em casa

Portugal em Casa com 28612 pessoas Foto: D.R.

Chama-se Portugal em Casa, é um projeto criado para perceber quantas pessoas estão em casa em isolamento devido ao coronavírus Covid-19 e em que regiões se encontram. Caso tenha ficado em casa a trabalhar (ou mesmo que não esteja a trabalhar), pode registar-se aqui: https://portugalemcasa.pt/# Até às 12h18 já 28.612 pessoas se tinham registado como tendo ficado em casa. A grande maioria (17.840) são de Lisboa.Para se registar, basta escolher a região em que se encontra, como mostra a imagem abaixo:

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

A decisão de suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de hoje será reavaliada a 09 de abril.