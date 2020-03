Coronavírus não trava bispo do Porto: quer uma missa pelo Papa Francisco

Amanhã, dia 13, às 19 horas, presidirei, na Catedral, a um solene (e breve...) Te Deum de ação de graças pela eleição do Papa Francisco, acontecida há sete anos. Convido todos à participação: oração e solidariedade são formas de manifestar a pertença eclesial. pic.twitter.com/YkY7r3vYo2 — Manuel Linda (@BispodoPorto) March 12, 2020

O bispo do Porto D. Manuel Linda apelou aos fiéis que participassem numa celebração para assinalar os sete anos da eleição do Papa Francisco. Num momento em que o distrito do Porto é o principal foco do novo coronavírus , o tweet recebeu várias criticas dos utilizadores daquela rede social."A ideia é as pessoas ficarem contagiadas, mas só um bocadinho?", perguntou um utilizador do Twitter. O bispo respondeu: "A ideia é que se o senhor conhece outras orientações superiores que eu não conheço, faça o favor de me as transmitir. Caso contrário, não se meta onde não é chamado. E já que não o convidei a seguir-me, convido-o a deixar de seguir-me".Num outro comentário, um utilizador disse esperar que a celebração fosse por videoconferência. "Siga o exemplo do seu chefe e não incentive as pessoas a terem comportamentos de risco", escreveu, referindo-se à oração dominical do Papa Francisco do passado domingo, 9 de março, que pela primeira vez foi feita através de video-conferência.Horas depois desta publicação, D. Manuel Linda publicou uma outra mensagem. "Como já tinha feito com a Vigararia de Felgueiras, concedi autorização para a suspensão de todas as atividades paroquias não urgentes nas vinte e seis Paróquias da Vigararia de Lousada. No resto da Diocese, há já normas gerais e esperam-se orientações governamentais", disse.