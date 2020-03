Coronavírus: discoteca Lust in Rio vai encerrar temporariamente

A discoteca Lust in Rio, em Lisboa , suspendeu todos os eventos de forma preventiva e temporariamente devido ao coronavírus.No seguimento das indicações dadas pela Direção Geral de Saúde, onde se recomenda que sejam cancelados ou suspensos os eventos em locais ou recintos públicos, a administração do espaço decidiu cancelar a agenda provisoriamente."A decisão de preventivamente encerrarmos o espaço prende-se com o dever cívico que todos temos de ter perante um problema como este", disse Samuel Lopes, diretor-geral do grupo que detém o Lust in Rio