Coronavírus: 138 casos positivos em hostel evacuado em Lisboa

No domingo, um hostel em Lisboa com cerca de 200 pessoas foi evacuado devido a um caso confirmado de Covid-19, tendo os hóspedes sido transferidos para a Mesquita de Lisboa. De acordo com a SIC Notícias, o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, revelou que dos testes realizados 138 deram positivo, 31 negativo e seis foram inconclusivos.

De acordo com o responsável, a operação envolveu diversas entidades da área da saúde e de apoio aos emigrantes e refugiados - a maioria dos hóspedes são refugiados a viver em Portugal.

O hostel está localizado na rua Morais Soares, na freguesia de Arroios.