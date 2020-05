Sérgio Figueiredo "agiu em conformidade com as suas responsabilidades e competências editoriais, não tendo sido encontrada qualquer prova concreta de que tenha existido censura" ao programa da jornalista Ana Leal, avança o jornal Sol . A equipa de jornalistas de Ana Leal acusa a direção de informação da TVI de censurar peças jornalísticas incómodas para o poder político e para as autoridades de saúde.