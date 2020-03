Na segunda-feira, a DGS confirmou os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto. Portugal foi um dos últimos países da Europa onde foram detetados casos positivos de infeções por este vírus.



Portugal tem assim quatro casos de infetados pelo Covid-19. Ambos os novos casos detetados tinham "ligações" aos outros dois casos já confirmados, refere a DGS em comunicado.Os infetados são um homem de 60 anos, internado no Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto, e outro no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, de 37 anos.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A OMS declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e o risco de contágio "muito elevado".