Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM não chegaram a acordo. Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do sindicato, acusou a ANTRAM de emitir falsos comunicados.

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM não chegaram a acordo e entregaram esta quarta-feira um pré-aviso de greve, com início marcado para 23 de maio.



"O presidente do sindicato [Francisco São Bento] vai enviar um pré-aviso de greve com efeitos a partir do dia 23 de maio à meia noite e um minuto até que se resolva a situação", disse Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do sindicato, à RTP.



Pedro Pardal Henriques garantiu que as propostas salariais que estiveram na terça-feira em cima da mesa não são de 700 euros e acusou ainda a ANTRAM [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] de emitir falsos comunicados. O sindicalista considera que a ANTRAM violou "os princípios da boa fé negocial" e garantiu que a estrutura sindical não vai conceder mais tempo aos patrões.



Na terça-feira, após uma ronda negocial, a ANTRAM anunciou que a associação patronal e o sindicato tinham acordado um pacto de paz social pelo prazo de 30 dias. Em cima da mesa, de acordo com o sindicato, esteve uma nova proposta salarial "muito próxima" dos 1.200 euros.



No entanto, esta quarta-feira, a ANTRAM notou que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas teve uma "clara mudança de postura", depois de ter apresentado uma contraproposta de 700 euros de salário base, inferior aos 1.200 reivindicados inicialmente. Mas à TSF, Pedro Pardal Henriques afirmou que essa proposta nunca foi apresentada. "Isto é mentira. Não aceitamos esta forma de negociar. Estamos determinados para já a romper com as negociações da forma como estão e avançar com uma greve no dia 23 de maio, às 00h01, por tempo indeterminado", disse.