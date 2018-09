Após o Ministério da Agricultura prorrogar o período crítico de incêndios, as previsões meteorológicas levaram também o Ministério da Administração Interna a prolongar o dispositivo de combate aos incêndios rurais na sua capacidade máxima.

As previsões meteorológicas para a primeira metade do mês de Outubro levaram o Ministério da Administração Interna (MAI) a prolongar o dispositivo de combate aos incêndios rurais na sua capacidade máxima até dia 15.



"Face às previsões meteorológicas para a primeira quinzena de Outubro - com temperaturas superiores à média para esta época do ano e baixa probabilidade de ocorrência de precipitação - um quadro que deverá levar à manutenção do risco de incêndio florestal em níveis elevados, e considerando a prorrogação até 15 de Outubro do período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Protecção Civil o prolongamento do Nível de Empenhamento Operacional (Reforçado) Nível IV até 15 de Outubro", refere o MAI em comunicado enviado às redacções esta quarta-feira, 26 de Setembro.



"Será assegurada a continuidade da operação dos meios cujo empenhamento operacional terminava a 30 de Setembro, nomeadamente dos meios aéreos, dos respectivos Centros de Meios Aéreos, das Equipas dos Corpos de Bombeiros e dos Comandantes de Permanência às Operações", explica a nota do ministério tutelado por Eduardo Cabrita.



Segundo o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), vão continuar operacionais 10.767 elementos e 2.463 veículos dos vários agentes presentes no terreno e 55 meios aéreos.



A previsão de temperaturas "com valores acima do que é padrão" e a baixa probabilidade de ocorrência de precipitação tinha já levado, na terça-feira, o Ministério da Agricultura a prorrogar até 15 de Outubro o período crítico de incêndios.



Segundo nota do Ministério, trata-se de "um prolongamento tendo em consideração as circunstâncias meteorológicas prováveis para a primeira quinzena de Outubro, de temperaturas com valores acima do que é o padrão para a época, uma baixa probabilidade de ocorrência de precipitação e porque o território nacional se encontra em níveis elevados de valores de severidade meteorológica diária acumulada".