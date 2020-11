O Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, garante à SÁBADO que esta solução governativa de coligação à direita foi, acima de tudo, responsabilidade sua, e não do Presidente da República.





"A responsabilidade é minha, é o que a Constituição e os estatutos dizem. Sou eu que nomeio, ouço os partidos e sou eu que os indigito. Apenas fiz questão de ligar com regularidade ao sr. Presidente porque eu tenho o dever de os manter informados", salienta à. No entanto, deixa claro que "foram os partidos que fizeram a construção de consensos": "O que me interessava ver era se alguma dessas condições afrontavam com a constituição. A única coisa que salientei foi o meu desejo de haver um compromisso escrito", frisa.

