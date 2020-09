Cinco mortos e 21 infetados em surto de Covid-19 em lar de idosos em Sintra

O lar Clube Fénix One, em São João das Lampas, Sintra, regista até esta terça-feira 21 infetados e cinco mortos por coronavírus





Entre os casos encontram-se 15 utentes e seis funcionários da instituição. Os doentes estão assintomáticos, à exceção de dois, que revelam sintomas ligeiros da doença.Segundo apurou o Correio da Manhã junto da Câmara Municipal de Sintra (CMS), o primeiro caso foi reportado a 3 de setembro. Após a realização de testes, 21 utentes e sete trabalhadores testaram positivo à Covid-19. Segundo a CMS, os óbitos dizem respeito a utentes e foram registados no início do mês.A autarquia procedeu de imediato à desinfeção do espaço e reforço do equipamento de proteção individual.Os utentes da instituição estão atualmente confinados a uma ala. Os trabalhadores encontram-se a realizar a quarentena nos respetivos domicílios.Os doentes infetados irão repetir o teste na próxima sexta-feira.A Câmara, que está a fazer o acompanhamento da situação, em conjunto com as autoridades de saúde, encontra-se esta terça-feira a realizar nova desinfeção no lar.