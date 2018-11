Autoridade Nacional de Protecção Civil já registou 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo. Veja os vídeos.

A chuva intensa que começou a cair na manhã deste domingo está a provocar inundações em várias localidades da Grande Lisboa. A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registava às 12h15 56 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria no distrito de Lisboa.



Em Belas, Sintra, uma rotunda ficou parcialmente submersa, enquanto em Mem Martins e Massamá estradas foram cortadas. No Estoril, o mau tempo deixou o relvado do Estádio Coimbra da Mota alagado e obrigou à interrupção do Estoril - Paços de Ferreira que será disputado apenas na segunda-feira.



De acordo com o site de Internet da ANPC, as 56 ocorrências mobilizavam 118 operacionais e 44 viaturas. A maior parte das ocorrências ocorreram no distrito de Lisboa (29) e dizem respeito a inundações provocadas pela chuva forte.



Já no sábado, a Protecção Civil tinha alertado para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para hoje.



