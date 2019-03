A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu, esta segunda-feira um aviso à população devido à chuva e vento forte. De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva por vezes forte nas regiões Norte e Centro entre o início da tarde desta terça-feira e o final da manhã de quarta-feira.

Haverá também ventos com rajadas até aos 80 km/h, podendo chegar até aos 100 km/h nas terras altas de regiões Norte e Centro durante o mesmo período. O IPMA prevê ainda queda de neve acima dos 1200 a 1400 metros de altitude, entre o final da tarde desta quarta-feira e o final da manhã desta quinta-feira.