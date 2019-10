Um agente da PSP morreu, na tarde desta terça-feira, nas oficinas de reparação automóvel da PSP situadas em Alfragide, no concelho da Amadora.

A vítima, de categoria chefe, sofreu um acidente de trabalho e foi esmagado por uma empilhadora.



De acordo com um comunicado enviado pela PSP, a vítima tinha 58 anos encontrava-se a trabalhar quando foi "colhida por uma manobra de uma empilhadora".



Após o acidente "foram, de imediato, accionados para o local os bombeiros e, posteriormente, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", no entanto o óbito viria a confirmar-se no local.

"O acidente foi comunicado a todas as autoridades competentes, designadamente ao Ministério Público (MP) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). A Direção Nacional determinou a presença de uma equipa de investigação criminal para recolha de todas as provas necessárias ao inquérito e, paralelamente, foi ordenada a abertura de uma averiguação interna para determinar as circunstâncias do acidente".