Cavaco avisou Montenegro uma hora antes de aparecer

Foi uma das surpresas da noite. Pelas 19h50 do passado sábado, Aníbal Cavaco Silva, antigo Presidente da República, ex-primeiro-ministro e uma das figuras máximas da história do PSD, apareceu no congresso social-democrata “para ouvir” o líder Luís Montenegro. “Não vim aqui para fazer comentário partidários, vim para ouvir o presidente do PSD”, afirmou Cavaco Silva, rodeado por jornalistas. O momento foi visto por muitos como um momento de unção do antigo chefe de Estado português ao novo líder do PSD, sobre quem já tinha dito há seis meses que está “tão ou mais bem preparado” do que ele próprio quando subiu a primeiro-ministro em 1985. Uma coisa é certa: Cavaco Silva já não ia a um congresso do PSD há três décadas – e quando o fez, foi de surpresa. “Ninguém soube até às 19h do próprio dia. E nessa altura, a única pessoa que soube fui eu e o presidente”, revelou à SÁBADO Hugo Soares, secretário-geral do PSD.