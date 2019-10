Carnide espalha cocós gigantes nas ruas para alertar moradores que não recolhem dejetos dos animais

"Este é um problema que se sente em Carnide e queríamos pegar no assunto e pôr as pessoas a falar sobre isso", disse o presidente da Junta de Freguesia, Fábio Sousa, em entrevista à revista Time Out.



As obras são colocadas maioritariamente em espaços verdes e são movidas durante a noite para outras zonas que sofram do mesmo problema.



A exposição estará em movimento durante dois meses e Fábio Sousa espera que esta iniciativa se possa alargar a outras freguesias de Lisboa.



"Temos mais capítulos do projeto, mas esta é a parte mais inovadora", garante.





A Junta de Freguesia de Carnide colocou nas ruas várias esculturas de cocó para alertar os moradores que não recolhem os dejetos dos seus animais, depois de terem sido reportadas cada vez mais queixas.No âmbito da ação de consciencialização - "Neste chão não brinca só o seu cão" - foram espalhados vários cocós gigantes num espaço verde junto ao Metro de Carnide e esta sexta-feira foi a vez do Largo Francisco Smith ser presenteado com as esculturas.