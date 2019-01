Carlos Castro, de 65 anos, foi encontrado numa poça de sangue, castrado no quarto 3416 do hotel Intercontinental, em Nova Iorque.

Há oito anos, um assassinato chocou Portugal. Carlos Castro, de 65 anos, foi encontrado morto e castrado no quarto 3416 do hotel Intercontinental, em Times Square, no dia sete de Janeiro de 2011. Fora mutilado com um saca rolhas - cortando-lhe uma orelha, o escroto e os testículos - pelo modelo português Renato Seabra, de 21 anos, com quem alegadamente mantinha um romance. Oito anos depois, o modelo continua a cumprir pena de prisão efetiva na ‘Clinton Correctional Facility’, um estabelecimento de alta segurança situado junto à fronteira com o Canadá.



Nove dias antes do assassinato, tinha dado entrada naquele hotel acompanhado pelo Renato Seabra, com quem ia passar o Ano Novo. De acordo com o Correio da Manhã, "o cronista social confessou aos amigos estar perdidamente apaixonado por Seabra". Tinham começado um romance em Outubro de 2010, quando Castro enviou uma mensagem via Facebook a Seabra a oferecer-lhe ajuda para a carreira de modelo. Nos meses seguintes, conta o CM, "foram ao teatro, fizeram compras nas melhores lojas, privaram com amigos de Castro que os acharam felizes". Em Dezembro, Renato Seabra e Carlos Castro foram passar o Ano Novo a Nova Iorque.



Contudo, na tarde dia sete de Janeiro, aconteceu uma tragédia no quarto 3416 do hotel Intercontinental. O jovem modelo esmurrou Carlos Castro até lhe partir os ossos da cara, atirou um televisor contra o peito e cabeça, partiu uma cadeira no corpo da vítima e mutilou-o com um saca rolhas. Após cometer o crime, Renato Seabra pôs-se em fuga, vagueando pela cidade, mas acabou por ser detido horas depois.



Na noite da sua morte, Carlos Castro ia jantar com a filha do jornalista Luís Pires. Em declarações à SIC, Luís Pires explicou que a sua filha falou com Renato Seabra à entrada do hotel, tendo "um ar muito calmo, com algumas manchas [que eram sangue]". Preocupada, pediu a um funcionário para abrir a porta do quarto, tendo-o encontrado "numa poça de sangue".



"A minha filha ia jantar com o Carlos Castro e esperou por ele na entrada do hotel. O Renato desceu as escadas com ar muito calmo, com algumas manchas, que agora se sabem ser de sangue, na roupa, e disse à minha filha que 'o Carlos já não sai hoje do hotel'", relatou Luís Pires ao canal televisivo. Quando a filha entrou no quarto, encontrou "um quadro dantesco": "Carlos tinha graves lesões na cabeça e foi castrado. Fico horrorizado só de pensar nisso", contou Luís Pires.



Como o crime foi cometido em solo norte-americano, Renato Seabra não pôde ser deportado para Portugal. Foi condenado a 25 anos de anos de prisão efetiva na ‘Clinton Correctional Facility’. Pode receber três visitas por semana, mas raramente tem visitas. De acordo com a Flash, a mãe desloca-se aos Estados Unidos de três em três meses.



Seabra vai tentar pedir liberdade condicional daqui a 17 anos, em 2035, um ano antes do limite da pena. Caso esta não lhe ser concedida, poderá fazer um novo pedido daí a dois anos, e assim sucessivamente. Dentro da prisão, Renato Seabra, que disse em tribunal não se lembrar de cometer o crime, já tentou cometer o suicídio pelo menos duas vezes.