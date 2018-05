O primeiro ciclo de conferências ocorreu a 4 de Maio, em Odemira, tendo sido realizado um segundo, esta quinta-feira, 10, em Portalegre. O próximo será a 17, em Elvas, e depois a 29, em Ponte de Sor. No final, haverá ainda três ações em Lisboa destinadas a adultos "para capacitação".



As conferências estiveram e estarão submetidas a diferentes temas. O primeiro deles estereótipos de género, o segundo desigualdade económica e género, o terceio escola e género e ainda violência no namoro. "Se não há sexismo na escola, por que é que a responsabilidade da turma é tantas vezes atribuída a um rapaz (mesmo quando há mais raparigas na turma)?" ou "Quem falta ao trabalho para ir comigo às consultas, a mãe ou o pai?" são algumas das perguntas avançadas para o debate.



Segundo Rita Ferro Rodrigues, o Alentejo foi escolhido pois é "uma área carenciada neste tipo de ações", baseando a sua afirmação em referências da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.



Rita Ferro Rodrigues admite que sentiu que a associação precisava de "sair da luta nas redes sociais para a rua". Para isso escolheu quatro autarquias no Alentejo, todas elas socialistas. "Quando vou às autarquias não vejo de que partido são", disse a filha do actual presidente da Assembleia da República, o socialista Ferro Rodrigues.



A associação feminista Capazes, liderada pela ex-apresentadora de televisão Rita Ferro Rodrigues, recebeu mais de 73 mil euros de fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020. Este montante serve para financiar um projecto centrado na região do Alentejo chamado Clube Capazes que tem como objectivo debater a igualdade de género. As iniciativas do Clube Capazes vai decorrer em Maio, nos municípios de Odemira, Portalegre, Elvas e Ponte de Sor.Entre os oradores que vão discursar neste curso estão a deputada à nação pelo Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e a deputada socialista Catarina Marcelino. João Baião vai também integrar o rol de oradores, bem como alguns jovens youtubers, a título de exemplo, Francisco Soares, conhecido por KIKO, e Yolanda Tati."Levamos a academia connosco mas também pessoas com as quais as populações se identificam", disse ao Observador a presidente da Capazes, Rita Ferro Rodrigues, justificando a escolha dos convidados.