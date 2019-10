A maior iguaria do distrito da Guarda foi motivo para um desentendimento entre os candidatos à Assembleia da República pelo mesmo círculo: o queijo da Serra da Estrela. Num debate organizado pela Rádio Altitude , o moderador questionou Carlos Peixoto (PSD), Ana Mendes Godinho(PS), Henrique Monteiro (CDS), André Santos (CDU) e Jorge Mendes (BE) acerca do seu "queijo limiano", ou melhor o "queijo da Serra", o assunto que iriam defender intensamente no Parlamento.Com o trocadilho feito, a primeira resposta foi de Carlos Peixoto, que afirmou que a saúde ia ser o seu "queijo da Serra" e acrescentou um comentário: "embora o queijo da serra faça mal à saúde". O jornalista apressou-se a dizer-lhe que era melhor não dizer isso. Ana Mendes Godinho aproveitou para o corrigir e afirmar que "não vamos pôr em causa o nosso queijo da Serra que deve ser dos nossos produtos mais extraordinários...", ao que Peixoto ainda respondeu: "mas há produtos que fazem mal à saúde".À SÁBADO, o deputado do PSD aponta que a afirmação foi "um aparte" dito "em tom de brincadeira"." O queijo da Serra da Estrela é dos nossos melhores produtos." Questionado se temia que este comentário tivesse algum impacto na sua campanha ou nas intenções de voto dos eleitores da Guarda afirmou que se acontecesse "alguma coisa está mal no nosso reino." "Isso quereria dizer que as pessoas não estão focadas naquilo que deveriam estar."