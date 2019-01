A Juventude Social-Democrata denunciou a situação de estudantes que são obrigados a pagar a Taxa Municipal Turística apesar de se encontrarem em Lisboa a estudar no Ensino Superior.

A Juventude Social-Democrata (JSD) denunciou esta sexta-feira a situação de estudantes que são obrigados a pagar Taxa Municipal Turística (TMT), apesar de se encontrarem em Lisboa a estudar no Ensino Superior. À Câmara Municipal de Lisboa, os deputados da JSD perguntam "por que motivo os estudantes deslocados são obrigados a pagar a Taxa Municipal Turística enquanto aguardam por uma resposta dos serviços de Ação Social das respetivas universidades" e "qual a razão para estes estudantes não estarem isentos do pagamento desta taxa turística".

Em notícia no seu site, a JSD refere que o caso foi reportado por "estudantes que não tiveram vaga em residências estudantis e que não conseguem suportar os preços absolutamente proibitivos praticados no mercado de arrendamento no concelho de Lisboa e encontraram uma solução economicamente suportável em hostels e alojamento local".

Implementada pela Câmara Municipal de Lisboa a 1 de janeiro de 2016, esta TMT registou um valor de 1 euro por dormida e por hóspede, no máximo de 7 noites por pessoa e estadia, tendo aumentado para o valor de 2 euros a partir do dia 1 de janeiro de 2019.

As únicas pessoas isentas à taxa seriam menores com idade inferior a 13 anos, hóspedes cuja estadia seja objeto de oferta por empreendimento turístico ou estabelecimento de alojamento local e hóspedes cuja estadia seja motivada pela obtenção de serviços médicos, assim como a uma pessoa que esteja a fazer o acompanhamento do doente, mesmo que este último não pernoite no respetivo estabelecimento, refere a JSD na sua página.

