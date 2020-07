presidente da Câmara.

"Muitos países que voltaram a ter aumento do número de casos tomaram a decisão de usar máscara em todos os espaços", disse Gonçalo Lopes, numa apresentação que decorreu no Parque do Avião, no Marachão, zona interditada no início da pandemia devido à elevada concentração de pessoas que ali se costuma registar.





campanha Leiria Regressa 2.0 está a recomendar a utilização da máscara tanto em espaços fechados como abertos e utilizando as autoridades para sensibilizarem para o uso da máscara. O autarca reconheceu que em Leiria, "no regresso à normalidade", houve "em alguns momentos um esquecimento da preocupação em usar máscaras e de estarmos protegidos".



A campanha envolve ao todo 16 viaturas caracterizadas com imagem semelhante às da PSP. "Servirão de veículos de patrulha, não o sendo, mas sendo parecidos", explicou Gonçalo Lopes. Os carros serão tripulados por elementos dos Bombeiros Municipais, do Teatro José Lúcio da Silva e da equipa de prevenção da Praia do Pedrógão.

O município de Leiria apresentou esta sexta-feira uma "polícia anti-Covid" que vai patrulhar o concelho até final de setembro, recomendando a utilização de máscara de proteção "em todos os espaços", informou o"Vão estar vestidos como médicos e enfermeiros, interagindo com a população, passando receitas de forma cómica para [incentivar] o uso de máscaras", acrescentou ainda o autarca citado pelo Região de Leiria