Cadela salva dona em coma no Porto

O caso exemplar foi divulgado nas redes sociais pela associação e conta já com milhares de partilhas e comentários a elogiar a atuação da cadela-guia.

Uma mulher cega e diabética entrou em coma hipoglicémico no Porto, mas conseguiu ser assistida a tempo devido à sua cadela-guia, que procurou ajuda externa ao verificar que a dona não se sentia bem. De acordo com o Correio da Manhã, a cadela de raça labrador foi treinada pela Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual, de Mortágua. Graças ao animal, a mulher foi transportada a tempo para o Hospital de S. João, para ser tratada do coma hipoglicémico.