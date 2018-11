O Bloco de Esquerda requereu a audição urgente dos ministros adjunto e da Economia e do Ambiente sobre a derrocada da estrada em Borba.

O BE quer ouvir o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, sobre o colapso da Estrada Nacional 255.

Os bloquistas apresentaram hoje um requerimento no qual pedem ainda a audição da Agência Portuguesa do Ambiente e o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia.

O deputado do BE Heitor de Sousa lamentou o acidente, que classificou como "insólito" e explicou que o seu partido entende que a Assembleia da República não pode ficar à margem do apuramento dos factos que rodearam o colapso da estrada junto às pedreiras Olival Grande São Sebastião e Carrascal JS.

"Aparentemente, era uma via que estava em boas condições. Eu por acaso tinha lá passado recentemente numa visita da Comissão de Economia", confessou o deputado bloquista, Heitor de Sousa, frisando que na altura lhe chamou a atenção o facto de não haver bermas.

"É algo absolutamente ilegal", vincou o bloquista, que diz ser necessário obter explicações nomeadamente sobre as licenças que permitiram a exploração de pedreiras a tão curta distância de uma estrada.

No requerimento a pedir aos audições, o BE sublinha que "ao possível incumprimento de diversa legislação em vigor acresce que este acontecimento, porque se insere num contexto económico que aparenta desenvolver-se sem a observância de regras de segurança mínima quer para os trabalhadores quer para os que circulam nas imediações da pedreira, é igualmente a expressão da inoperância das entidades que deviam fiscalizar e monitorizar o cumprimento da lei, designadamente a ASAE, o IGAMAOT, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Direcção-Geral de Energia e Geologia".

Os bloquistas chamam ainda a atenção para a forma como as estradas passaram para a tutela municipal sem que ficasse claro que cabe às autarquias também a sua manutenção estrutural.

"No entendimento deste grupo parlamentar, e à luz destes trágicos acontecimentos, o processo de municipalização de infraestruturas rodoviárias que servem territórios com características específicas, nomeadamente a circulação de pesados de mercadorias, justificará a sua reanálise e, eventualmente, a sua renacionalização", lê-se no requerimento.