Catarina Martins afirmou que "não tem nenhum sentido" que o Governo "crie instabilidade" por uma medida sem reflexo no Orçamento de Estado para este ano e defendeu que a política não pode ser "um jogo".

A líder do BE disse este sábado que "não tem nenhum sentido" que o Governo "crie instabilidade" por uma medida sem reflexo no Orçamento do Estado de 2019 e defendeu que a política não pode ser "um jogo".

"Não tem absolutamente nenhum sentido por uma medida que custa zero euros no Orçamento do Estado de 2019, que o que garante é a mesma reposição [de tempo de serviço congelado dos professores] que o Governo tinha prometido fazer e o que faz é abrir uma porta a futuras negociações que permitam continuar um caminho de respeitar quem trabalha, sirva para que de repente o Governo crie instabilidade", afirmou Catarina Martins, num almoço que juntou cerca de 150 apoiantes em Vila Nova de Famalicão.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, acusou a oposição de "brincar com o fogo" ao aprovar na especialidade, no parlamento, a recuperação do tempo total de serviço dos professores no período em que houve congelamento de progressões.

O primeiro-ministro deu ainda conta que comunicou ao Presidente da República que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global.

Para Catarina Martins, "a política não pode ser um jogo, tem que ser responsabilidade", acrescentando: "E nós temos tanto para fazer".

Lembrando o estatuto do cuidador, aumento do salário mínimo, melhorias no Serviço Nacional de Saúde, a coordenadora bloquista afirmou que "desistir desse caminho é desistir de melhorar condições de vida das pessoas", considerando que isso seria "absolutamente irresponsável".

Catarina Martins reforçou que a medida aprovada na Assembleia da República de repor na integra a carreira dos docentes, apenas com o voto contra do PS, não vão "abrir nenhum caixa de Pandora", explicando que "está garantido exatamente o mesmo tempo que o Governo já tinha dito que daria [à recuperação de tempo de serviço congelado], nem mais nem menos".

Sobre as eleições europeias, Catarina Martins lembrou alguns dos temas bandeira do BE, como o ambiente, saúde, e o combate ao crime económico.

O discurso sobre as eleições de dia 26 de maio ficou a cargo da cabeçada lista do BE, Marisa Matias, que destacou a importância do voto.

"Estamos numa das eleições mais importante das nossas vidas, mas invariavelmente são tratadas como se não tivessem importância nenhuma".

Marisa Matias deixou ainda uma garantia: "Não temos duas caras duas, posições [uma em Portugal, outra em Bruxelas], apenas um comportamento eleitoralista, não temos nunca um comportamento eleitoralista", disse.