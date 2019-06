É já no mês de outubro, em Estremoz, que o Joe Berardo, através da Associação de Coleções, vai abrir o novo espaço cultural ligado ao comendador e empresário madeirense. No Palácio dos Henriques, também conhecido por Palácio Tocha vai ficar o Museu do Azulejo, cuja designação oficial será Museu Berardo Estremoz.

Segundo o Público, o empresário celebrou Câmara de Estremoz, a 14 de julho de 2016 e a 17 de abril deste ano, respetivamente, um contrato para a instalação de dois novos museus nesta cidade alentejana: um para a sua coleção de azulejaria, outro para a sua coleção de arte africana. Este último está dependente de uma candidatura a fundos comunitários e deve ficar nas antigas fábricas da Companhia de Moagem e Eletricidade de Estremoz e Veiros.