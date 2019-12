Barão da droga tinha frota de nove aviões para tráfico no Brasil

Mauro Loureiro, de 43 anos e natural da Póvoa de Santo Adrião (Odivelas), foi detido no interior do estado de São Paulo, no Brasil, por suspeitas de ser um dos cabecilhas de uma rede internacional de tráfico de drogas e armas. Portugal era o destino da mercadoria ilegal, que circulava pelo Brasil em nove pequenos aviões e depois era enviado para o nosso país por via marítima, a partir do porto de Santos.

