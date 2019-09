Avaria em elevador deixa dezenas de turistas retidos durante horas no Santuário do Cristo Rei

Cerca de 100 pessoas ficaram presas, este sábado, no Santuário do Cristo Rei, em Almada. Os visitantes que ficaram retidos dizem ter ficado cerca de três horas à espera no topo do Cristo Rei, que tem uma altura total de 110 metros.





Em causa esteve uma avaria no elevador do espaço. Ao, fonte oficial disse que o incidente ficou resolvido "em pouco mais de duas horas".Haviam ainda relatos de que a porta de emergência da atração turística se encontrava trancada, mas a administração do Santuário do Cristo Rei nega essa versão. A mesma fonte explicou que na altura da ocorrência, "o sistema automático da porta de emergência bloqueou e foi necessário chamar os bombeiros para que abrissem a porta".Depois da situação resolvida, a administração do Santuário do Cristo Rei procedeu à devolução do dinheiro aos visitantes lesados.O alerta foi dado às 16h45.