Veículo foi contra uma casa em construção em Águas Santas.

Um despiste de um autocarro da STCP fez, este domingo, oito feridos em Águas Santas, na Maia. O veículo foi contra uma casa em construção.



As vítimas têm entre 17 e 70 anos e já foram transportados para o hospital com ferimentos ligeiros.



No local estiveram 34 operacionais e 12 veículos dos bombeiros. As causas do despiste esão agora a ser investigadas.



O alerta foi dado às 15h46.