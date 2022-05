Associações de defesa dos animais contra nomeação de Provedor Municipal de Lisboa

A 29 de março, Pedro Emanuel Paiva foi aprovado como Provedor Municipal dos Animais durante uma reunião do Executivo camarário. Contudo, várias associações de proteção dos animais criticaram a escolha e criaram um grupo de trabalho que reuniu com vários deputados municipais, reclamando agora terem exercido um travão à nomeação. De acordo com as mesmas, as associações deverão agora ser chamadas para uma audição.