Depois dos incêndios que afectaram o país no último ano, e seguindo os procedimentos públicos pós-fogos, mais de um milhão de árvores queimadas estão a ser vendidas em leilão, esta quinta-feira, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Esta é a terceira hasta pública desde os incêndios e a maior até agora.

Estará disponível mais de uma centena de lotes com madeira queimada de seis matas nacionais e acima de vinte zonas sujeitas ao regime florestal, totalizando mais de um milhão de árvores, principalmente pinheiros. Há leilões para as matas de Pedrógão Grande, Vagos, Quiaios, Urso e do Pinhal de Leiria - onde 300 mil árvores foram queimadas.

O preço base começa a partir dos quatro milhões de euros com o critério de adjudicação de preço mais alto por lote e o Estado espera arrecadar entre 25 a 35 milhões de euros com a venda. Segundo contas feitas pela TSF, cada árvore tem o preço médio inferior a quatro euros.

A associação ICNF revelou que os madeireiros estão a enfrentar problemas de excesso de madeira queimada e com dificuldades em retirá-las e escoá-las das zonas afectadas. Um elevado número desta madeira tem-se estragado, o que prejudica a gestão pós-incêndios da zona e o reflorestamento das mesmas.



Os números após os incêndios

Extensas áreas florestais e agrícolas foram consumidas pelos incêndios em 2017. O ICNF estima que tenham sido destruídos 190.090 hectares de floresta. O relatório da mesma associação conclui que houve um total de 16.981 ocorrências (3.653 incêndios florestais e 13.328 fogachos).

Coimbra foi a zona mais lesada com um quarto da sua área ardida a nível nacional, seguida do distrito da Guarda e de Castelo Branco.