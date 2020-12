Apenas 25 mil profissionais de saúde vão receber prémio de desempenho

Apenas 25 mil funcionários de saúde vão receber o prémio de desempenho por terem estado na linha da frente do combate à pandemia durante o primeiro estado de emergência. Ao Público, o Ministério da Saúde avança que o prémio tem um custo previsto de 23 milhões de euros, mas não responde sobre quando será pago - a lei publicada em Diário da República define que será ainda este ano -, referindo que "o processamento do pagamento do respectivo prémio é uma competência das unidades de saúde".





O prémio só será atribuído a quem esteve pelo menos 30 dos 45 dias do primeiro estado de emergência a trabalhar em áreas da Covid-19.Este será equivalente a 50% da remuneração base mensal do profissional de saúde, com acréscimo de férias de um dia por cada período de 80 horas de "trabalho normal efectivamente prestadas durante o estado de emergência" e um dia por cada período de 48 horas de "trabalho suplementar".