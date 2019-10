A recuperação da secretaria de Estado dos Antigos Combatentes é uma medida bem-vista pelas associações do setor, mas as mesmas avisam que está longe de resolver os problemas dos militares portugueses, e que as medidas exigidas pelos antigos combatentes devem ser cumpridas tão rápido quanto possível."Se não for possível resolver as exigências dos antigos combatentes até ao final do ano, vai haver chatices. Manifestações, protestos, a nível local, distrital e nacional", diz ào presidente da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra (APVG), Augusto Freitas, garantindo que, apesar do diálogo ser a primeira opção, "os líderes da associação já não conseguem controlar o que os seus associados exigem".O dirigente assume que a desilusão, desagrado e desespero dos antigos combatentes são palpáveis e que são urgentes medidas que permitam a entrada em vigor do Estatuto do Antigo Combatente, aprovado em Conselho de Ministros, mas depois retirado pelo Governo na véspera da votação na comissão parlamentar de Defesa Nacional. Fonte do Executivo explicou, em julho, que tal decisão foi motivada por dificuldades no modelo de sustentabilidade financeira resultantes das propostas apresentadas pelos partidos no parlamento. Uma justificação que não convence a APVG. "Na hora certa perto das eleições, [os políticos] passam-nos a mão pelas costas. Mas na ‘hora H’ nada fazem por nós", acusou, não deixando a Presidência fora das críticas. "O Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] também devia tomar medidas a favor dos combatentes"."Em outros países, os ex-combatentes são tratados com dignidade, são heróis. Aqui somos carne para canhão", queixou-se Augusto Freitas, sublinhando: "Demos a vida por Portugal e desde o fim da guerra que nada foi feito por nós."A APVG considera que a recuperação da secretaria de Estado, que vai ser liderada por Catarina Sarmento e Castro, também se deve aos novos partidos que surgiram e que colocaram os problemas dos antigos combatentes na agenda política. "Esta medida era essencial e necessária. Estamos tristes e saturados e há muitos anos que esperamos que as coisas aconteçam", reforçou, explicando que o estatuto e a definição de um dia nacional do combatente são algumas das exigências.Tal como todas as medidas que permitam ajudar "as mais de 100 mil pessoas que lidam com o stress pós-traumático" causado pela guerra colonial. Segundo Augusto Freitas, a Rede Nacional de Apoio (RNA), criada em 2002 para prestar assistência médica aos militares afetados por perturbação psicológica crónica, está longe de responder a todas as necessidades. As associações fazem a sua parte, mas "é preciso que o Estado assuma as suas responsabilidades e competências."Uma opinião partilhada pelo presidente do Movimento Cívico dos Antigos Combatentes (MCAC), que teme que a secretaria de Estado acabe por ser tão "inativa" como a RNA. "O Ministério da Defesa já tem um órgão relativo aos antigos combatentes [ndr: a referida rede], mas nada tem sido feito", atirou Joaquim Coelho, em declarações à, explicando que os antigos combatentes "esbarram no desconhecimento dos médicos, dos psicólogos, o que faz com os processos acabem por se perder". "Há casos abertos com cinco e seis anos que continuam sem solução", explicou o dirigente do MCAC, para quem até as reuniões semestrais previstas pela RNA não fazem sentido. "Lidamos com problemas diários, não semestrais", sublinhou.A questão do stress pós-traumático, lembrou, é uma espécie de bola de neve que traz inúmeros problemas. Um deles é o dos militares "sem-abrigo, que não se conseguiram integrar na sociedade após o regresso da guerra colonial e que acabaram por ficar sem emprego e distantes da família". Um dos desejos do MCAC é a criação de subsídios que possam melhor a qualidade de vida destes militares. Joaquim Coelho diz mesmo que o investimento nestes subsídios seria compensado com o alívio da despesa em saúde, visto que os militares teriam maior capacidade de cuidarem de si próprios. "Acima de tudo, é preciso que a rede funcione mesmo, que a secretaria tenha efeito", rematou.A recuperação da secretaria, agora com o nome de secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, foi anunciada esta segunda-feira pelo primeiro-ministro indigitado, António Costa: "Eu acho que esta é uma legislatura em que vamos ter de finalmente dar uma maior atenção à situação dos antigos combatentes.""É uma história longa, mas é uma história em que o País não pode esquecer aqueles que em seu nome travaram combates que tiveram consequências na sua vida, na sua saúde, na forma como hoje vivem, e a que temos de dar uma atenção. À medida, naturalmente, da disponibilidade e das condições financeiras que o país tem, merece uma atenção", defendeu ainda nas suas declarações aos jornalistas, defendendo que "nem tudo tem a ver com as condições financeiras" e que "há um conjunto de medidas de política que podem e devem ser adotadas".Filha do deputado do PS Osvaldo de Castro (1946-2013), antes de chegar ao Palácio Ratton, foi assessora do Ministério da Administração Interna entre 1995 e 1997, integrou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi assessora do gabinete do presidente do Tribunal Constitucional e assessora da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, sempre em Governos do PS.Tem vários livros públicos, entre eles Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais (2005) e A Questão das Polícias Municipais (2003).