Raquel Castro não conseguiu colocação do filho mais velho no ensino público há três anos e voltou a não conseguir este ano. O problema surgiu quando a família se viu obrigada a deixar o centro de Lisboa, devido ao aumento dos preços das casas, e mudou-se para a Charneca da Caparica, em Almada. "A minha filha mais nova ia para o primeiro ano do ensino básico e teve vaga na Escola Básica Carlos Gargate. Mas o meu filho, que ia para o segundo ano, já não", conta à SÁBADO.

Não era caso único na zona e no início desse ano letivo, em 2017, foi encontrada uma solução que Raquel Castro recusou. "Colocaram todos os miúdos que não tinham vaga, de vários anos de escolaridade, numa sala improvisada situada num vão de escada, numa outra escola", explica. "Considerei que não havia condições físicas nem letivas para os miúdos e inscrevi-o num colégio privado."



Escola problemática

Concluído o quarto ano, Raquel Castro tentou novamente inscrever o filho, David, numa escola pública do concelho. "Inscrevi-o em três escolas e não foi colocado em nenhuma." Reclamou para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), mas não obteve uma resposta objetiva. "Limitaram-se a escrever que tinha enviado para o email correto. Isto é kafkiano."

Depois de dois meses à espera de uma resposta, na semana passada recebeu a informação que o filho tinha vaga na Escola Básica da Trafaria. Não era uma boa notícia. O estabelecimento educativo situa-se a 20 km de casa e está integrado no programa TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária criado para melhorar o sucesso escolar em escolas localizadas em áreas "económica e socialmente desfavorecidas, marcadas pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam".

"É uma escola que se encontra no fim dos rankings escolares e com um historial de violência. Por isso, voltei a reclamar para DGEstE." Não obteve qualquer resposta. "Este é um processo com uma falta de humanidade, em que os encarregados de educação não são consultados", queixa-se.



Falta de oferta educativa

Raquel Castro não considerou a vaga oferecida como viável para o futuro do seu filho e passou dois dias à procura de uma escola privada com vagas. "A antiga escola dele não o aceitou. Há colégios com listas de espera de 30 crianças. Por sorte, encontrei um."

Para esta mãe, o problema reside na falta de investimento público em escolas. "O concelho de Almada está sobrelotado e não há escolas suficientes para as crianças", acusa. Para o ano voltará a tentar. "Estou exausta, mas tento novamente para o ano."

Há pais que foram colocados em escolas fora da área de residência, quando moram a poucas centenas de metros de escolas básicas. Isto porque a prioridade é dada às crianças que se encontram inscritas no agrupamento desde o pré-escolar, isto depois das crianças com necessidades especiais, segundo o artigo 11º do despacho normativo 5/2020.

Sem acesso a escolas locais

É o caso da atriz Andreia Dinis. "Os funcionários das escolas falam dos ‘nossos meninos’, as crianças que frequentam o agrupamento desde o pré-escolar e que, como têm prioridade preenchem as vagas existentes, mesmo que não residam na freguesia", denuncia. "E os outros, como a minha filha? Moramos a 800 metros da Escola Carlos Gargate e como não tivemos vaga no primeiro ano, também não há vaga agora?", diz, indignada.

Há quatro anos, quando quis inscrever a filha, Flor, no primeiro ano do primeiro ciclo não obteve vaga porque a menina ainda não tinha completado os seis anos. Segundo a lei, o acesso é prioritário às crianças que completem os seis anos até setembro. "Na altura, a psicóloga da escola da Flor disse-nos que, apesar de ter cinco anos, ela tinha a maturidade necessária e estava apta para ingressar no 1º ano. Não quisemos que ela ficasse um ano parada e inscrevemo-la num colégio privado."

Para não quebrar rotinas, Andreia Dinis manteve a filha no ensino privado até concluir o primeiro ciclo e este ano tentou novamente a inscrição no ensino público. Mas a criança não foi colocada em nenhuma das três opções indicadas pela mãe no Portal das Matrículas. Na Escola Básica Carlos Gargate, a sua primeira opção, informaram-na logo que seria muito difícil abrir uma vaga para a Flor porque as crianças do ensino básico do agrupamento transitavam diretamente para o 5º ano, mesmo que não fossem moradores da zona.

"Acho injusto dar prioridade às crianças do agrupamento porque no pré-escolar o requisito de entrada é a idade e não a morada. Nós moramos a 800 metros da escola e crianças que vêm de outro concelho têm prioridade porque entraram no agrupamento no pré-escolar."

Para evitar o pior, Andreia Dinis voltou a inscrever a filha no ensino privado. "Também não há vagas, ficámos em fila de espera." Mas no dia 16 de setembro, um dia antes do final do prazo de abertura do ano letivo, Andreia Dinis foi informada que filha ficou colocada numa escola do Laranjeiro, a seis quilómetros de casa. "Tentámos não a preocupar, mas tem sido um desgaste psicológico para toda a família."