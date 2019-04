Natchaya queixava-se de trabalhar muito e de ganhar pouco.

Natchaya Saranyaphat, uma mulher tailandesa assassinada em Portugal, deixou para trás a família e amigos e chegou a Portugal em maio de 2017. O CM entrevistou, sob anonimato, um amigo português que conheceu pelas redes sociais e que a ajudou. "Fui à Tailândia com a minha família e ela veio ao meu encontro", relatou.



Veja todo o relato no Correio da Manhã.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/mulher-decapitada-foi-morta-por-10-mil-euros?ref=HP_DestaquesPrincipais">Mulher decapitada foi morta por 10 mil euros</a></h4><p>A cabeça da vítima foi encontrada numa praia em Leça da Palmeira em março. Provas de sangue e ADN permitiram que a PJ chegasse à autora do crime. - Portugal , Sábado.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>