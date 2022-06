Alenquer. Na rua dos Bons Amigos, os moradores estão fartos dos camiões

Alguns moradores de uma rua em Passinha, Alenquer, estão descontentes com o ruído causado por um centro logístico de uma empresa de distribuição. A Santos e Vale abriu as instalações junto à freguesia do Carregado em fevereiro de 2021, na Rua do Sol Nascente. É uma perpendicular à Rua dos Bons Amigos, na localidade da Passinha.