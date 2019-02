Um poema que se pensou durante vários anos ser de Sophia de Mello Breyner, e que se tornou viral na Internet, foi, na verdade, escrito por uma juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa, que quis homenagear a escritora no aniversário da sua morte.

Adelina Barradas de Oliveira escreve poesia nos tempos livres e publica alguns dos versos no seu blogue Cleopatra Moon. Segundo descobriu o Público, no dia 2 de julho de 2009, quando se cumpriam cinco anos do aniversário da morte da autora, a juíza publicou na sua página o poema Sophia de Mello Breyner Andresen, o qual assinou com as iniciais ACCB. No entanto, algum leitor terá achado que a autora daqueles versos era mesmo Sophia e partilhou-o como tal – dando-lhe o nome O Mar dos Meus Olhos. O poema tornou-se viral em várias páginas da Internet e chegou a fazer parte de trabalhos académicos assinados por professores universitários.

"Diga que os tais versos fraquinhos, que nunca poderiam ser da Sophia, são da Adelina Barradas de Oliveira" e que foram "escritos há dez anos, no dia da morte de Sophia e na data do aniversário da filha da autora do blogue onde os encontrou", disse Adelina Barradas de Oliveira ao jornal.

"Escrevo por escrever, como quem fuma por fumar, ou vai até à beira do mar para poder respirar e voltar ao trabalho e à rotina do dia-a-dia. É assim como uma forma de estar sozinha comigo observando o mundo lá fora", afirmou.



Leia o poema escrito por Adelina Barradas de Oliveira:

"Há mulheres que trazem o mar nos olhos

Não pela cor

Mas pela vastidão da alma

E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos

Ficam para além do tempo

Como se a maré nunca as levasse

Da praia onde foram felizes





Há mulheres que trazem o mar nos olhos

pela grandeza da imensidão da alma

pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens...

Há mulheres que são maré em noites de tardes...

e calma".