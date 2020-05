Adolescente de 17 anos mata avós adotivos para lhes tirar a reforma

Um casal de idosos - Guilherme Santos, de 76 anos, e Eduarda Graça, de 80 - foi degolado pelo neto adotivo na casa onde residiam em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém. O autor dos crimes, de 17 anos e com ficha policial, terá ido extorquir dinheiro das reformas aos avós, fugindo com o carro destes.



Foi detido este sábado de madrugada, ainda com sangue na roupa, na companhia de dois amigos que não têm responsabilidades nos homicídios, após se ter despistado num bairro social de Sines.



