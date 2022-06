Acidente ou homicídio: a misteriosa morte de um português no mar Báltico

Diogo Penalva morreu aos 21 anos, no mar Báltico, em 2017. Seguia num cruzeiro finlandês que partiu de Helsínquia às 5 da tarde do dia 12 de novembro rumo a Estocolmo com paragem na ilha finlandesa de Aland. Caiu ao mar e o seu corpo nunca foi recuperado. Mas nas imagens de videovigilância, a que a Investigação Sábado teve acesso, é possível ver-se que o jovem português estava visivelmente embriagado e aparentemente em fuga.