Acesso à Torre da Serra da Estrela encerrado devido a acumulação de neve

Por Piornos e Lagoa Comprida, todos os outros estão abertos.

O acesso à Torre da Serra da Estrela por Piornos e Lagoa Comprida está encerrado devido ao gelo e neve, mas todos os outros acessos estão abertos, disse fonte do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.



Acessos à Torre por Piornos e Lagoa Comprida estão encerrados CMTV

Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional das Beiras e da Serra da Estrela confirmou que desde as 19:15 de dia 12 de fevereiro que o acesso à Torre da Serra da Estrela está encerrado pelas estradas de Piornos Torre e Lagoa Comprida Torre, por causa da formação de gelo e acumulação de neve".

"Todos os outros acessos estão abertos", acrescentou.

Os acessos à Torre e ao maciço central da Serra da Estrela estiveram encerrados durante dez dias -- entre dia 3 e dia 12 de fevereiro - após terem sido fechados ao trânsito devido à queda de neve, mas reabrira dia 12 de fevereiro de manhã. Às 19:15 desse mesmo dia, contudo, o acesso à Torre voltou a ter de ser encerrado, explicou a mesma fonte.