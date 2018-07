A SÁBADO desvenda o mistério da referência a viagra de Marinho e Pinto

No sábado, um alegado tweet de António Marinho e Pinto correu nas redes sociais: "online pharmacy viagra". Logo houve quem perguntasse se o eurodeputado se tinha enganado: queria fazer uma pesquisa no Google e, em vez disso, tinha postado no Twitter. Também houve quem assumisse que o eurodeputado que votou "para terminar com a liberdade na internet e controlo da mesma" (crítica relativa à posição quanto aos artigos 11.º e 13.º da reforma europeia dos direitos de autor) na verdade pouco percebia da Internet.





—

Just go to my website and click "notícias" and then "adicionar notícias" to post on this twitter... — A. Marinho e Pinto (@marinhopintoeu) 16 de julho de 2018

A solução para o mistério apareceu no próprio Twitter já nesta segunda-feirae em Inglês. E adesvenda-a aqui (depois de ter testado positivamente essa mesma dica com a palavra "teste1"): bastava ir ao site pessoal de Marinho e Pinto e adicionar uma notícia nova. Automaticamente esta era publicada no tweet. Muitos tentaram o mesmo, com palavras como "banco" ou incentivos aos eleitores, como "votem" e outras menos perceptíveis, como "janados gonna janate" ou eventuais irmandades do assessor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques.







Contactado pela SÁBADO, António Marinho e Pinto explicou já saber do uso indevido da sua conta no Twitter e também da Wikipedia. "Foi pirateado. Isso só demonstra que há necessidade de haver controlo na Internet. A Internet está ocupada por hordas de mujiques e enquadrados por legiões de técnofilos." O advogado pediu já para que o problema, que dá privilégio para publicar a qualquer um no site, seja tratado (e de facto não é já possível aceder ao endereço), mas, diz, "não com muita pressa para as pessoas verem como actuam essas hordas de mujiques e esses militantes da tecnologia, os tecnófilos".

O eurodeputado português deixou ainda um aviso: "O que digo a essas pessoas é que as minhas convicções políticas nunca estiveram em leilão político, nem estarão seja qual for o número de votos que possa ter."