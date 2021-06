A receita para recuperar aprendizagens. 'Abstrata' para uns, 'muita parra' para outros

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, apresentou na terça-feira (Dia da Criança) o Plano 21|23 Escola+, com vista à recuperação das aprendizagens e focado nos ensinos básico e secundário. Entre as medidas propostas, estão a abertura de 50 salas de pré-escolar e o reforço do número de professores e dos créditos horários. Fora de questão estão as hipóteses de criar escolas de verão ou aumentar a jornada diária e o calendário anual. Ao longo dos próximos dois anos letivos, o plano vai fazer entrar na Educação 900 milhões de euros. Associações de pais e de diretores de escola, bem como sindicatos de professores, já reagiram à medida.



Durante a apresentação, o ministro apontou duas ideias fundamentais subjacentes ao plano: dotar as escolas de maior autonomia e de mais recursos, à medida das suas necessidades. O primeiro-ministro, António Costa, também esteve presente e destacou as apostas na descentralização, autonomia e flexibilização curricular, identificando-as como "o triângulo virtuoso do sucesso de transformação da escola". Dos 900 milhões de euros orçamentados, cerca de 670 milhões estão reservados para infraestruturas e apetrechamentos, 47 para recursos digitais e 43 para formação.

As reações não se fizeram esperar. No mesmo dia da divulgação oficial do plano, ao fim da tarde, a FENPROF (Federação Nacional dos Professores) emitiu um comunicado onde caracteriza a apresentação como "apressada e pouco explícita, deixando transparecer que a muita parra poderá corresponder pouca uva". E vai mais longe: "saem frustradas as expectativas de quem esperava medidas de fundo para um problema que não é conjuntural, nem foi criado pela pandemia. Na verdade, a pandemia tornou-o mais visível e agravou desigualdades, mas não é possível recuperar desses problemas ignorando as dificuldades que lhes subjazem e empurram muitas crianças e jovens para percursos de insucesso. Esta é uma questão que deverá ser enfrentada pelo Ministério da Educação, mas à qual, pelo plano apresentado, parece passar ao lado."

Em relação ao valor apresentado, a FENPROF considera "estranho que de um total de 900 milhões de euros, só 140 se destinem a reforço de recursos humanos, enquanto 670 milhões sejam para apetrechamento e infraestruturas." E deixa algumas questões - "de que autonomia gozarão as escolas com o atual modelo de gestão e com o processo de municipalização que está em curso e se prevê generalizado já no próximo ano? A federação informou ainda que " fica a aguardar a marcação de uma reunião para data próxima, esperando receber previamente um documento com o referido plano, de forma a poder pronunciar-se de forma mais detalhada".