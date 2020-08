A moda das matrículas novas: Afinal é ou não preciso mudar?

As matrículas antigas combinam dois pares de algarismos intervalados por um par de letras, já o formato atual conta com dois grupos de letras nas extremidades com dois algarismos ao centro, explica a Deco.



Estima-se que este tipo de matricula possa durar cerca de 74 anos ou, pelo menos, 45 anos, contando com uma "expectável não-utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que gerem termos obscenos ou expressões que se entenda não se quererem pôr na calha".



Este novo modelo permite considerar ainda a inclusão de três algarismos na matrícula.

O novo modelo elimina ainda o ano e o mês da matrícula do veículo, bem como a barra amarela e os traços separadores de grupos de carateres.

Desde que entraram no mercado que se têm tornado a nova moda nos automóveis mesmo naqueles que não são obrigados a ter esta nova variante de chapa.Mas fica a questão: Afinal quem é obrigado a ter estas novas matrículas? Apenas os carros matriculados após 2 de março de 2020 têm obrigatóriamente de ter este tipo de matricula, esclareceu a Deco.Segundo uma publicação no site da Defesa do Consumidor, todos os outros carros podem ter a matricula nova mediante opção do dono do veículo. A Deco ressalva só que quem opte pela mudança, devev escolher um estabelecimento certificado que cumpra as medidas homologadas sob risco de ser multado. A coima pode ir até aos 600 euros e levar ainda ao chumbo da inspeção periódica obrigatória.