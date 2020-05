90% dos novos casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 297 casos de Covid-19 em Portugal, um crescimento de 0,9% face ao dia anterior. Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa 90% dos novos casos (268).

Depois de terem baixado no relatório divulgado ontem, os números voltaram este domingo a crescer. Desde o início da pandemia registam-se 32.500 casos de infeção.



Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde referiu um trabalho "muito focado" na região de Lisboa e Vale do Tejo no que toca aos focos da doença.



Desde meados de maio, explicou Marta Temido, esta região mantém uma incidência de cerca 189 novos casos por dia. Nos últimos oito dias a região representou, em média, mais de 85% dos novos casos do País.



"Estamos agora focados em termos de atuação nos agrupamentos dos centros de saúde de Loures, Odivelas, Amadora, Lisboa e Sintra associados a surtos específicos", disse a ministra. "Estamos em campo, em terreno, com medidas focadas na saúde pública".



O número de vítimas mortais devido à Covid-19 aumentou este domingo para 1.410, registando-se nas últimas 24 horas 14 óbitos.



Marta Temido revelou que dos novos óbitos registados nas últimas 24 horas, 11 ocorreram na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo.