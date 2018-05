Os maiores hospitais de Portugal não têm unidades de internamento de cuidados paliativos. Segundo dados avançados esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, entre 69 a 82% dos doentes que morrem no país necessitam desses cuidados – mas mais de 80% não os tem por não existir resposta suficiente.

Entre 71 mil e 85 mil portugueses precisam de cuidados paliativos. Mais de 70 mil continuam sem acesso – em 2017, inclusive, terão chegado a 12 mil.

Actualmente, o Serviço Nacional de Saúde tem 42 equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, 13 unidades de internamento com 207 camas e 14 unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com 169 camas.

"Embora o número de equipas tenha aumentado muito nos últimos anos, a maioria tem um número reduzido de profissionais", disse a presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, Edna Gonçalves, ao jornal. "É provável que menos de 20% das pessoas que precisam tenham acesso a equipas específicas de cuidados paliativos", denunciou.

Apesar de os cuidados paliativos diminuírem os tempos de internamento, o recurso às urgências e os custos em saúde, as pessoas são encaminhadas tardiamente para estes cuidados e existe pouca percepção que crianças e pessoas com doenças não oncológicas também necessitam destes cuidados.

"As equipas estão muito abaixo em termos de recursos humanos, em número e em qualidade. Temos uma rede de serviços especializados com serviços generalistas", explicou Manuel Luís Capelas, do Observatório Português dos Cuidados Paliativos.

Plano estratégico falhou

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2017-2018, que recomendava uma equipa comunitária por 150 mil habitantes, 500 camas para internamento e uma equipa em todos os hospitais, não está a ser cumprido.

"Foi um erro crasso", disse Manuel Luís Capelas, defendendo que não existe uma percepção da realidade. "Não havia dados oficiais de quantos doentes estavam a ser tratados, não sabemos verdadeiramente o número de pessoas que são referenciadas e que são admitidas. O plano falhou no planeamento ou na execução", disse.

Hospital Santa Maria fecha camas e sector de cirurgia

Devido à falta de enfermeiros, o Hospital Santa Maria, em Lisboa, já fechou um sector de cirurgia, tem consultas e tratamentos em risco por falta de profissionais e uma unidade da pediatria teve que ser transferida para outro local com menos camas. Segundo o Diário de Notícias, o número de enfermeiros está muito abaixo do necessário. Desde o início do ano, mais de cem enfermeiros abandonaram o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) – contudo, nem metade foi contratado para compensar as saídas.

Segundo os padrões internacionais de qualidade nos serviços de saúde, o ideal seria um rácio de três enfermeiros para cada médico. Mas a média europeia não cumpre esse rácio, tendo um médico para cada cinco enfermeiros.

Os números do Hospital Santa Maria são preocupantes. Segundo dados avançados pelo jornal, o hospital tem 1521 médicos, já incluindo 127 internos e 1849 enfermeiros – o que se traduzi num rácio de apenas 1,2 profissionais de enfermagem para cada médico. "Por exemplo, na consulta de ginecologia há duas enfermeiras para quatro médicos, se alguma falta ou fica doente, o trabalho fica posto em causa", denunciou um médico do Santa Maria.

Desde 1 de Janeiro de 2018, saíram deste hospital de Lisboa 103 enfermeiros, dos quais 64 para centros de saúde e 39 por rescisão de contrato para irem para o privado ou para outras unidades de saúde. No mesmo período, foram contratados apenas 49 enfermeiros.

Também 22 camas foram fechadas para permitir resposta aos cuidados de enfermagem da área cirúrgica em geral. Segundo o jornal, estas camas tinham uma ocupação média de 76%.

"Não se consegue cumprir o rácio médico/enfermeiro porque o número destes últimos no CHLN é muito abaixo do necessário para dar resposta às necessidades em horas de cuidados de enfermagem na nossa instituição", disse fonte do Santa Maria.

Já em Janeiro, segundo avançava o Expresso, a falta de camas nas enfermarias dos vários serviços de medicina do Hospital de Santa Maria levou a administração do hospital de Lisboa a decidir avançar com internamentos provisórios em macas, situação que terá atingindo cerca de 80 doentes em dois dias.



Segundo o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Norte informava na altura, nos casos em que não foi possível dar alta médica, os doentes ficaram internados. "Nos serviços de Medicina, por vezes, aguardam vaga para cama, o que acontece, por norma, entre 24 e 48 horas, ficando sempre sob a responsabilidade de um médico e de um enfermeiro durante todo o internamento", disse, no início do ano, o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Norte.