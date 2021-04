25 de Abril: Marcelo pede que não se olhe para a Guerra Colonial apenas com os "olhos de hoje"

Marcelo pede que não se olhe para a Guerra Colonial apenas com os "olhos de hoje"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou o seu discurso falando de todos os que "viveram e morreram noutro continente e dele regressarem com traços indeléveis na sua saúde" numa referência a todas as vítimas e combatentes da Guerra Colonial, bem como os portugueses ali estabelecidos. Marcelo retoma o tema que tem estado em cima da mesa desde que morreu Marcelino da Mata, sobre a necessidade de recordar todos os que participaram nesta guerra.



Marcelo é necessário "olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado que as mais das vezes não nos é fácil de entender", pedindo que se continue a combater o colonialismo, ao mesmo tempo que não se julgam aqueles que viveram naquele tempo sob os olhos da atualidade.



O Presidente adverte que há, no olhar de hoje uma "densidade personalista, de respeito da dignidade da pessoa humana, da condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais xenofobias que se foi apurando, representando um avanço cultural e civilizacional irreversível", mas que esta perspetiva não é a mesma do passado.



Marcelo lembrou ainda os Capitães de Abril que tomaram a decisão de "romper" com as ordens. "Foram estes homens, eles mesmos e não outros, os heróis daquela madrugada do 25 de Abril", relembrou o Presidente, deixando ainda uma palavra para Ramalho Eanes, presente na sala.



No final do seu discurso, Marcelo lembrou a próximidade à data redonda dos 50 anos do 25 de Abril e pediu que até lá se dêem mais passos para "assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos", para "combater intolerâncias pessoais ou sociais" e construir "inclusões e sociais".