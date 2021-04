25 de Abril deixa partidos em discórdia e convites sem resposta

Iniciativa Liberal e Volt queixam-se de terem sido afastados do desfile do 25 de Abril. Vasco Lourenço diz que a culpa é da pandemia.

O tradicional desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, está de volta. Depois de não se ter realizado em 2020 devido à situação pandémica, a Associação 25 de Abril já garantiu a realização do evento no próximo domingo. Mas em circunstâncias especiais.

A Iniciativa Liberal acusou, em comunicado partilhado na passada terça-feira, a organização do desfile de impedir a sua participação neste ato comemorativo da Revolução dos Cravos. João Cotrim de Figueiredo, líder da IL, relembrou que as celebrações "não são exclusivas dos partidos de esquerda, nem de organizações satélites", considerando que "não é aceitável que se exclua a Iniciativa Liberal". O deputado frisou que "nos dias de hoje, em que tantas liberdades e direitos são postos em causa, é ainda mais importante lutar, lutar todos os dias, pela liberdade e pela afirmação dos valores liberais em Portugal".

Já a Associação 25 de Abril tem outro ponto de vista: o não à IL prende-se com a "situação de excepcionalidade e de limitações relacionadas com a saúde pública", estando apenas autorizadas a participar as cerca de 50 organizações que integram a comissão promotora. Entre elas PS, PCP, PEV, BE ou as centrais sindicais CGTP-IN e UGT.