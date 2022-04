25 de Abril: Militares portugueses foram "fazer a paz, não a guerra", diz PR

As celebrações do 25 de Abril acontecem esta segunda-feira de manhã na Assembleia da República com uma sessão solene já sem restrições devido à covid-19. De tarde o parlamento abrirá as portas ao público, no 48º aniversário da Revolução dos Cravos.





A sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, com início às 10h00, inclui discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade, Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.