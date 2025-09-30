Sábado – Pense por si

CRIME. HOMEM DECIDIU VINGAR-SE DA FAMÍLIA POR “DESAVENÇAS” E MATOU TRÊS PESSOAS

Seguir tema: CRIME. HOMEM DECIDIU VINGAR-SE DA FAMÍLIA POR “DESAVENÇAS” E MATOU TRÊS PESSOAS

Emboscados no elevador

João Amaral Santos 30 de setembro de 2025 às 23:00

Os “problemas de negócios”puseram uma família às avessas. Francisco Ribeiro tornou-se stalker e pegou fogo ao elevador que levava a cunhada, uma sobrinha e um segurança brasileiro.

o“cheiro a queimado”, como descreveriam várias testemunhas, invadiu as áreas comuns do número 4 da rua de Timor, numa zona pacata de Queluz, Sintra. Era dia 13 de agosto de 2012, o sol tinha nascido há pouco tempo, e metade da vizinhança estava ainda a banhos noutras paragens, quando o barulho de “gritos abafados” e “muito fumo” fez despertar o sono leve do vizinho do 1º andar. A princípio, todos pensaram que o violento incêndio que deflagrara no elevador do prédio tinha sido acidental – provocado, talvez, por um curto-circuito. Os minutos seguintes, porém, revelariam uma realidade diferente.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Resposta de emergência Incêndios Morte Crime Francisco Ribeiro Polícia de Segurança Pública Sintra Timor
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

Um Presidente sem dimensão

O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.

Menu shortcuts

Emboscados no elevador