Fuga ao inferno. A SÁBADO acompanhou a chegada de 48 refugiados da Ucrânia

15 de março Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

Quarenta e oito ucranianos, entre eles 20 crianças, chegaram a Portugal trazidos pela paróquia do Campo Grande a partir de Varsóvia, capital da Polónia. Muitos andaram em viagem 20 dias. Saíram do seu país logo após o anúncio da invasão à Ucrânia feito pelo presidente da Rússia.





Foram todos colocados em casas de familiares e apartamentos de voluntários que se ofereceram para ajudar. Em Olhão, Coimbra e Lisboa. Acompanhamos as histórias de cada família.Para trás deixaram os filhos maiores e pais, mas também há histórias de reencontro. Um pai a viver em Portugal reencontrou-se com filha que fugiu sozinha de Chernobyl apenas com uma mochila na mão.Nenhum dos que agora chegam acredita num plano de paz a curto prazo. E todos choram sobretudo quando sentem o calor humano de quem os recebe e oferece tudo sem os conhecer.